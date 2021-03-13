Крымским гостиницам закрутили гайки

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Все гостиницы, отели и прочие места размещения обязаны пройти классификацию и получить свидетельство о «звездности».

Об этом в ходе онлайн-конференции в мультимедийном пресс-ицентре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегиональногои управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Виктория Воронова.

Спикер напомнила, что с 1 января 2021 года вступило в силу постановление правительства РФ № 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», которое существенно расширило требования к поставщикам данного вида услуг - отельерам, туроператорам и турагентам.

«Если до 2021 года эта процедура была обязательной только для отелей, номерной фонд которых превышал 15 номеров, сейчас это правило распространяется на всех без исключения», - сказала она.

Вороная пояснила, что кроме свидетельства, каждая гостиница должна иметь собственный сайт, на котором будет размещена полная информация о предоставляемых услугах, их стоимости и объемах. Отдельно должны быть перечислены дополнительные платные услуги. Кроме того, на сайте должны быть указаны регистрационные данные предприятия: наименование, ИНН, юридический адрес и прочее.

Также отели обязали заключать с потребителем письменные договоры с указанием полного перечня оплаченных услуг, их объемов, стоимости, условий расторжения и прочего. Помимо этого, в правилах о предоставлении туристических услуг изменены требования к организации деятельности туроператоров и турагентов, продолжила Воронова.

«В частности, расширены требования по предоставлению информации потребителю о выбранном туре. Она должна включать программу пребывания, маршрут, условия проживания и питания, услуги по перевозке, наличию экскурсовода, дополнительные услуги, стоимость тура в рублях, правила въезда страну (в случае заграничной поездки), обычаи местного населения и опасности, с которыми потребитель может встретиться в стране пребывания», - перечислила специалист.

Кроме того, был изменен порядок предъявления претензий сторон договора о реализации турпродукта: теперь продавцы и исполнители несут административную ответственность за непредоставление в установленный законом о защите прав потребителей срок на претензию потребителя. Если раньше туроператоры могли проигнорировать претензию и оставить ее без ответа, сейчас такое поведение повлечет административную ответственность, подчеркнула Воронова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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