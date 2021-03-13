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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Скончались двое заболевших в возрасте 66 и 79 лет. 24 человека выписаны после выздоровления.

Всего с начала пандемии в Севастополе COVID-19 заболели 12 572 человека. В настоящий момент выздоровели 11 644 пациента, число умерших достигло 531.    

«Контактными» на данный момент числятся 648 человек, диагноз у них пока не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: Сводка за сутки. За минувшие сутки на территории города выявлено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.

В Крыму опять растет число новых заражений. За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки жертвами COVID-19 в Севастополе стали три человека.

Сотрудники севастопольской «скорой» не хотят носить синие платочки. Руководство утверждает: новая форма - не чей-то каприз, к тому же она отвечает всем требованиям.

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