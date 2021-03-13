Корабли ЧФ ищут подводную лодку рядом с Крымом

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Малые противолодочные корабли Черноморского флота провели учения по поиску подлодки противника.

Об этом сообщил отдел информобеспечения флота.

«Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Касимов» и «Суздалец» Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению подлодки условного противника. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки флота», – говорится в сообщении.

В роли условного противника выступила подлодка «Великий Новгород». В ходе учений МПК выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.

Также корабли провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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