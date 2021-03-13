Власть
Корабли ЧФ ищут подводную лодку рядом с Крымом
фото © tass.ru
Малые противолодочные корабли Черноморского флота провели учения по поиску подлодки противника.
Об этом сообщил отдел информобеспечения флота.
«Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Касимов» и «Суздалец» Черноморского флота провели учение по поиску и обнаружению подлодки условного противника. Учение прошло в одном из морских полигонов в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки флота», – говорится в сообщении.
В роли условного противника выступила подлодка «Великий Новгород». В ходе учений МПК выполнили комплекс корабельных учебных упражнений по применению торпедного оружия и бомбометанию.
Также корабли провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина днем и ночью проводит учения возле Крыма. В Вооруженных силах Украины сообщают о том, что на админгранице Крыма с Херсонской областью «продолжается операция» группировки войск, подчиненных Командованию объединенных сил ВСУ. Речь идет о военных учениях.
НАТО заинтересовалось маневром российского самолета Ту-214ОН над Крымом. Натовским экспертам показался странным маршрут полета российского самолета Ту-214ОН.
Самолеты НАТО над Крымом спровоцируют серьезный конфликт с Россией. Если самолеты НАТО начнут полеты непосредственно над Крымом, это спровоцирует серьезный конфликт с Россией, считает авиаэксперт ОО «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов.
Россиянкам предлагают сдать контакты бывших возлюбленных в военкомат. Военный комиссариат Ленинградской области предложил женщинам «в качестве подарка на 8 марта» поделиться с призывными пунктами контактами своих бывших возлюбленных.
Поклонская заявила о своем участии в выборах президента Украины
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская допустила возможность своего участия в выборах президента Украины.
Власти России намекнули, что скоро Крыму придется полагаться только на себя
Период «федеральных костылей» однажды подойдет к концу.
Крымским гостиницам закрутили гайки
Все гостиницы, отели и прочие места размещения обязаны пройти классификацию и получить свидетельство о «звездности».
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
11 марта
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости