Какой сегодня праздник 13 марта

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Сегодня, 13 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Масленица (золовкины посиделки)

В этот день было принято ходить в гости ко всем родственникам и угощаться блинами. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Невестка должна была подарить золовке какой-нибудь подарок. Масленица была, в принципе предлогом сойтись, посудачить о том, о другом.

Этот день считался своеобразными смотринами молодой жены. Помимо золовок на это действо собирались посмотреть люди со всего села и даже из окрестных сел. Оценивалось все в ней – от блюд, которыми она потчевала гостей, до общения с незнакомыми людьми. И даже взгляд, которым она смотрела на своего молодого мужа – тоже был оценочным критерием. Весьма тяжелым, ответственным и утомительным был этот день для молодой хозяйки, но если она не ленилась, и застолье удавалось, то она получала признание общественности, а это имело особую важность в давние времена.

День землеустроителя в Украине

Фото postupi.online

Профессиональный праздник — День землеустроителя (укр. День землевпорядника) — отмечается на Украине ежегодно с 2000 года во вторую субботу марта.

Дата установлена Указом Президента Украины № 1556/99 от 11 декабря 1999 года «О дне землеустроителя» в поддержку инициативы Государственного комитета Украины по земельным ресурсам и Союза землеустроителей Украины и в свете проведения земельных реформ по рациональному использованию и сохранению земельных ресурсов.

Землеустроители следят за тем, чтобы земля использовалась рационально и эффективно. От их профессионализма зависит, насколько по-хозяйски используется земля, в каком состоянии она будет передана потомкам.

Василий Капельник

Народный праздник «Василий Капельник» отмечается 28 февраля по старому стилю (по новому стилю - 12 марта (високосный год) или 13 марта (невисокосный год)). В православном календаре это день почтения памяти преподобного Василия Декаполита. Другие названия праздника: «Василий Теплый», «Василий Древоруб», «Василий Исповедник», «Овечья одышка». Название «Капельник» пошло от весенней капели, когда повсюду слышны звуки падающих капель от растаявшего снега на крышах.

Также сегодня, 13 марта, отмечают такие праздники:

- День калмыцкой поэзии

- День памяти преподобного Василия Декаполита

- День романтической выпивки

- День заглядывания в замочные скважины

- Национальный день тайского слона

- День отказа от курения (No Smoking Day) в Великобритании

- Праздник танца (Касуга Мацури) в Японии

- День собак-ветеранов (National K9 Veterans Day) в США

- День кокосового торта (National Coconut Torte Day) в США

- День революции в Гренаде

- День драгоценностей (National Jewel Day) в США

- День Плутона в США

- День хорошего самаритянина (National Good Samaritan Day) в США

- Фестиваль огня Бургзонндег

- День украшения могил в Либерии

Сегодня именины празднуют: Иван, Нифонт, Николай, Вениамин, Лев, Василий, Паисий, Варсонофий, Мелетий, Евагрий, Доминика, Киприан, Кира, Марина, Нестор, Протерий, Варвар, Аверкий, Касьян, Феоктирист.

Что происходило 13 марта в прошлые годы

1325 - Основана столица ацтекской империи Теночтитлан (сейчасМехико).

1519 - Испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился с отрядом солдат в Мексике.

1639 - Кембриджский колледж (Массачусетс, США) назван Гарвардским по имени Джона Гарварда.

1669 - Подписанные Глуховские статьидоговор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и козацкой старшиной.

1781 - Вильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы.

1809 - августе Джордж Гордон занял место в британской Палате лордов как лорд лорд Байрон.

1917 - В Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский.

1917 - Над зданием Центральной Рады принято решение поднять желто-голубой флаг.

1921 - Монголия (до того Внешняя Монголия) провозгласила независимость от Китая.

1938 - Русский язык введен как обязательный предмет для обучения во всех школах СССР.

1940 - Финляндия подписала мирный договор с СССР.

1949 - В Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук.

1954 - Сформирован Комитет государственной безопасности СССР.

1961 - Черный понедельник в Киеве. В результате техногенной катастрофы погибло более 1 500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавший в зону бедствия.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 марта. Какие праздники будут завтра?

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