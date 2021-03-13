Ипотечный рынок в Крыму побил прошлые рекорды и продолжает расти

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Крымские банки сообщают об устойчивом спросе на ипотечные продукты в регионе: за январь-февраль объем выданных ипотечных займов в регионе приблизился к 4 млрд рублей.

Востребованность этого вида займов начала расти в апреле прошлого года после введения льготной ставки в размере 6,5%. За первые два месяца этого года в России выдано почти четверть миллиона займов на сумму 669 млрд рублей.

За первые два месяца финансовые организации Крыма предоставили более 1,3 тыс. кредитов на сумму свыше 4 млрд рублей. Большая часть займов приходится на РНКБ-Банк: более 1,1 тыс. займов на сумму 3,35 млрд рублей.

«В январе было выдано более 450 кредитов на покупку жилья на общую сумму 1,25 млрд рублей, в феврале – 714 кредитов на сумму 2,1 млрд рублей», – сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе банка и уточнили, что более 35% приходится на государственные льготные ипотечные программы.

Уточняется, что в сравнении с прошлым годом наблюдается устойчивый рост объемов кредитования. Так, в январе показатели превысили прошлогодние в 1,7 раза, а в феврале – в 1,8 раза.

По словам специалистов, наибольшим спросом пользуется недвижимость в новостройках, которую можно приобрести по программам льготной ипотеки. Это обусловлено в первую очередь высокими ставками на остальные продукты этого сегмента. Как сообщили специалисты Центробанка, Крым входит в пятерку анти-лидеров среди всех регионов России по размеру средней ставки по ипотеке. По данным регулятора она составляет 7,7%.

При этом говорить о замирании рынка недвижимости не приходится. Как сообщила специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий Надежда Буйлова, даже в зимние месяцы на полуострове наблюдается устойчивый спрос на жилье. В процентном соотношении прирост рынка по числу сделок держится на уровне 10%, отметила она.

«В Симферополе на рынке недвижимости существует традиционная сезонность. Как правило, наиболее оживленным рынок становится с августа по декабрь. Однако и сейчас спрос небольшой, но он есть и держится на достаточно высоком уровне », - сказала Буйлова.

По словам эксперта, лидерство по числу запросов сохраняют квартиры в новостройках на этапе котлована. При этом вторичный рынок значительно проигрывает – в первую очередь из-за менее выгодных условий кредитования. Буйлова отметила, что с началом весны ожидается оживление и, соответственно, вероятное увеличение стоимости квадратных метров. При этом «разогреется» ли рынок до показателей прошлого года предугадать очень сложно. Все будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, устойчивости рубля и ситуации вокруг коронавируса, уверена эксперт.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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