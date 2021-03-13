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Более половины товаров в Крыму не прошли цифровую маркировку

15:36 суббота, 13 марта 2021
Более половины товаров в Крыму не прошли цифровую маркировку

фото © rg.ru

Проверки, проведенные в торговых точках Крыма, показали, что более половины всех товаров не прошли обязательную цифровую маркировку.

Об этом на онлайн-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе заявила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю Виктория Воронова.

«Отсутствие маркировки выявлено в 100% случаев проверки продукции легкой промышленности, в обувной продукции этот показатель несколько ниже – около 80%, в табачной продукции – в 50% случаев», - сказала Воронова.Табачная продукция и обувь подлежат обязательной цифровой маркировке с 1 июля 2020 года, с 1 октября – духи, туалетная вода, фототовары, с 15 декабря – шины. С 1 января 2021 года – некоторые товары из группы легкой промышленности, с 1 июня в список будет включена вода бутилированная и молочная продукция.

Кроме того, сейчас проводится эксперимент по внедрению маркировки по велосипедам и детским коляскам, коляскам для инвалидов. Точные даты введения обязательной маркировки на эти группы товаров не установлены.

По существующей стратегии к 2024 году вся продукция и все товары розничной продажи, представленные в России, будут подлежать обязательной цифровой маркировке.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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