Балканский циклон разочарует крымчан: с понедельника погода испортится

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С понедельника крымчан снова ожидают похолодание и дожди.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К вечеру понедельника на погоде скажется приближение балканского циклона. Небо начнут затягивать облака, пойдет небольшой дождь. Во вторник Крым окажется в самом эпицентре циклона, ожидаются интенсивные дожди. Температура воздуха ночью +2…+7, а днем +7…+12 градусов», - сообщил он.

По словам Тишковца, в среду температура воздуха начнет понижаться.

«Ночью она составит +1…+6 градусов, днем +3…+8. Опять же ливневые дожди. В четверг и пятницу, когда Крым окажется уже в тыловой части циклона, температура продолжит понижаться. Ночью -1…-4 градуса, днем +1…+6. Осадки могут перейти в смешанную фазу – дождь со снегом», - уточнил специалист.

Собеседник подчеркнул, что за вторник и среду ожидается до 15-20 мм осадков, что является 50% всей месячной нормы в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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