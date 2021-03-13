Аксенов поручил подготовиться к птичьему гриппу

Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил план мероприятий по недопущению распространения птичьего гриппа на территории республики.

Соответствующий указ опубликован на портале правительства республики.

«Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации гриппа птиц на территории Республики Крым», – сказано в тексте указа.

План состоит из трех категорий мер: профилактических, при регистрации вируса птичьего гриппа и на случай введения карантина. В частности, в первой категории ветеринарным ведомствам предписано осуществлять постоянный контроль за работой птицеводческих хозяйств разных форм собственности, обеспечить учет поголовья птиц, следить за процессом производства и утилизацией отходов и так далее.

При обнаружении случаев птичьего гриппа ветеринарным службам и юридическим лицам предписано немедленно ограничить передвижение третьих лиц, где зарегистрирован случай гриппа. Хозяйства обязаны снабдить свой персонал средствами индивидуальной защиты, ежедневно проводить его клинический осмотр.

При введении карантина на территории, где обнаружены случаи заражения птичьего гриппа, необходимо ограничить вывоз птицы за пределы очага, оперативно информировать полицию о случаях возникновения очага. Также минздраву и Роспотребнадзору необходимо обеспечить мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении у нескольких работников птицефабрики на юге России нового типа птичьего гриппа, который им передался от птиц. Течение болезни у всех заразившихся было легким, а сам вирус еще не передается от человека к человеку.

31 января прошлого года был утвержден план мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории республики.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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