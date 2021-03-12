Власти Ялты похвастались, что разогнали бомжей

фото © Янина Павленко / Facebook

Ялтинских бомжей разогнали и убрали свалку, которая была их домом.

В Ялте создали мобильные бригады, которые будут объезжать город и прибирать мусор. Первым очищенным объектом стал склон у недостроенного здания на выезде из курортной столицы Крыма. Люди часто жаловались на эту проблему в социальных сетях, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам мэра, свалку устроили люди без определенного места жительства, которые использующие недострой в качестве своего дома. Собственника объекта ищут и хотят наказать.

«1 марта заключили контракт с компанией «Юг-Спецтранс», подключившейся к масштабной уборке – очистке ранее выявленных свалок и отвалов грунта. О несанкционированных местах складирования отходов с информацией, которая поможет их найти (фотографии, адреса, геоданные) прошу сообщать на официальную страницу департамента по вопросам ЖКХ Ялты», - написала Павленко.

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