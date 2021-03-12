Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +1
море +9

Власть

Власти Ялты похвастались, что разогнали бомжей

19:55 пятница, 12 марта 2021
Ялта
Власти Ялты похвастались, что разогнали бомжей

фото © Янина Павленко / Facebook

Ялтинских бомжей разогнали и убрали свалку, которая была их домом.

В Ялте создали мобильные бригады, которые будут объезжать город и прибирать мусор. Первым очищенным объектом стал склон у недостроенного здания на выезде из курортной столицы Крыма. Люди часто жаловались на эту проблему в социальных сетях, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации Ялты Янина Павленко.

По словам мэра, свалку устроили люди без определенного места жительства, которые использующие недострой в качестве своего дома. Собственника объекта ищут и хотят наказать.

«1 марта заключили контракт с компанией «Юг-Спецтранс», подключившейся к масштабной уборке – очистке ранее выявленных свалок и отвалов грунта. О несанкционированных местах складирования отходов с информацией, которая поможет их найти (фотографии, адреса, геоданные) прошу сообщать на официальную страницу департамента по вопросам ЖКХ Ялты», - написала Павленко.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе у пляжа вместо парковки появился новый шлагбаум. В Севастополе началась подготовка к пляжному сезону – кроме новых, безопасных навесов операторы обещают туристам открытый кинотеатр на «Песочном» пляже и озеленение, сообщает «Независимое телевидение Севастополя».

В Симферополе возобновят общегородские субботники. В крымской столице возобновляют практику проведения общегородских субботников.

На сколько за месяц пополнились водохранилища Крыма. За прошедший месяц в Крыму пополнились 10 из 14 водохранилищ естественного стока, запасы воды в них увеличились по сравнению с началом февраля более чем на 8 миллионов кубометров.

Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды. Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, 12 марта с шести утра сразу в нескольких районах Симферополя возможны проблемы с подачей воды.

Происшествия
Гигантские буквы на набережной Алушты едва не смыло в море волнами

Гигантские буквы на набережной Алушты едва не смыло в море волнами

Коммунальные службы курортной Алушты установили поздравительную надпись «С праздником!» слишком близко к линии прибоя.

Происшествия
Драка возле крымского МРЭО оказалась инсценировкой

Драка возле крымского МРЭО оказалась инсценировкой

5 марта в крымском сегменте соцсетей появилось видео драки около здания симферопольского МРЭО.

Власть
Власти Ялты похвастались, что разогнали бомжей

Власти Ялты похвастались, что разогнали бомжей фото

Ялтинских бомжей разогнали и убрали свалку, которая была их домом.

Культура
В Крыму ищут лысого маньяка

В Крыму ищут лысого маньяка фото

Крымский полуостров настоящий рай для «киношников». Здесь постоянно снимают фильмы и телесериалы.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации