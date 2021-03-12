В Ялте задержали основателя религиозной секты

СК задержал основателя ялтинской ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы». Он подозревается в финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ), – сообщила Постнова. – В настоящее время подозреваемый задержан. С ним и лицами из числа свидетелей проводятся все необходимые следственные действия».

Деятельность «Свидетелей Иеговы» признана экстремистской и запрещена решением Верховного суда России в апреле 2017 года. Несмотря на запрет, по данным силовиков, «один из основателей ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы» совершал сбор денежных средств с граждан для обеспечения деятельности организации».

Следователи совместно с сотрудникам крымского управления ФСБ, МВД и ОМОН провели 13 обысков по месту жительства подозреваемого, изъяли незаконную литературу, компьютерную технику, носители информации и другие материалы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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