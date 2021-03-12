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Власть

В Симферополе возобновят общегородские субботники

В крымской столице возобновляют практику проведения общегородских субботников.

Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Валентин Демидов.

Фото пресс-службы администрации Симферополя.

«Провел совещание с представителями крупных предприятий города. Обсудили организационные вопросы, наметили перечень территорий, которые требуют первоочередного внимания. Со своей стороны окажем содействие с инвентарем и вывозом собранного мусора. Пример по наведению порядка, конечно, покажет администрация города, — подчеркнул он.

Также Демидов призвал жителей города помочь сделать наш Симферополь чистым и ухоженным.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды. Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, 12 марта с шести утра сразу в нескольких районах Симферополя возможны проблемы с подачей воды.

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