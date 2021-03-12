В Симферополе возобновят общегородские субботники

В крымской столице возобновляют практику проведения общегородских субботников.

Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Валентин Демидов.

Фото пресс-службы администрации Симферополя.

«Провел совещание с представителями крупных предприятий города. Обсудили организационные вопросы, наметили перечень территорий, которые требуют первоочередного внимания. Со своей стороны окажем содействие с инвентарем и вывозом собранного мусора. Пример по наведению порядка, конечно, покажет администрация города, — подчеркнул он.

Также Демидов призвал жителей города помочь сделать наш Симферополь чистым и ухоженным.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды. Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, 12 марта с шести утра сразу в нескольких районах Симферополя возможны проблемы с подачей воды.

Улицы Симферополя перегородили поваленные ветром деревья. Две аварийные бригады устраняют в Симферополе последствия сильного ветра, который повалил несколько крупных деревьев.

Поклонская заявила о гуманитарной катастрофе в Крыму из-за «вонючей воды». Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, сообщила, что на полуострове фактически уже началась гуманитарная катастрофа из-за плохой питьевой воды и действий Киева по водной блокаде.

В Симферополе на ремонт закрывают еще одну улицу. В Симферополе временно ограничат движение транспорта по переулку Киевский (от улицы Леси Украинки до улицы Новая) в связи с проведением ремонтных работ.