Власть
В Симферополе возобновят общегородские субботники
В крымской столице возобновляют практику проведения общегородских субботников.
Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы города Валентин Демидов.
Фото пресс-службы администрации Симферополя.
«Провел совещание с представителями крупных предприятий города. Обсудили организационные вопросы, наметили перечень территорий, которые требуют первоочередного внимания. Со своей стороны окажем содействие с инвентарем и вывозом собранного мусора. Пример по наведению порядка, конечно, покажет администрация города, — подчеркнул он.
Также Демидов призвал жителей города помочь сделать наш Симферополь чистым и ухоженным.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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