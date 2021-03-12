В Севастополе у пляжа вместо парковки появился новый шлагбаум

В Севастополе началась подготовка к пляжному сезону – кроме новых, безопасных навесов операторы обещают туристам открытый кинотеатр на «Песочном» пляже и озеленение, сообщает «Независимое телевидение Севастополя».

Горожане добавляют: помимо ожидаемого благоустройства, рядом с некоторыми пляжами возникли новые шлагбаумы.

Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов во время проверки пляжей лично убедился, что, по крайней мере, на «Солдатском» и «Песочном» пляжах угрозы жизни отдыхающих нет.

Фото Лариса Петренко

Впрочем, за год ситуация кое в чем изменилась: на пустыре, где в прошлом году оставляли автомобили отдыхающие на «Солдатском» пляже, сейчас ведется строительство апартаментов, поэтому количество парковочных мест около пляжа сократилось в несколько раз.

Кроме того, новый шлагбаум обнаружился на пути к морю. Соответствующие фото опубликовала журналист Лариса Петренко.

Евгений Горлов отметил, что в основном на «Солдатский» пляж ходят жители Античного проспекта, им для этого транспорт не нужен, но проблему с парковкой все же будут решать.

«Действительно, там машин было много. Во-первых, территорию, наверное, придется открыть до самой пляжной территории, благоустроенной, где брусчатка. Это мы с оператором логистику проработаем, чтобы не было там пробок».

Кроме того, в обновлении нуждается и дорога, по которой севастопольцы добираются к «Солдатскому» пляжу.

Представитель оператора «Солдатского» пляжа ООО «СЗ Адмиральская лагуна» Антон Вавилов темы шлагбаума не касался, но обещал подумать, как решить вопрос парковки, ведь «с каждым годом у нас все больше людей на пляже».

Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов отметил, что в данный момент только 3 пляжные территории из имеющихся 34 «более или менее соответствуют» требованиям. По словам Евгения Горлова, все севастопольские пляжи должны быть готовы к пляжному сезону уже к 1 мая, а сам сезон начнется в привычное для горожан время – 1 июня.

В тексте использованы материалы: Форпост

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