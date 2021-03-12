Власть
В Севастополе у пляжа вместо парковки появился новый шлагбаум
В Севастополе началась подготовка к пляжному сезону – кроме новых, безопасных навесов операторы обещают туристам открытый кинотеатр на «Песочном» пляже и озеленение, сообщает «Независимое телевидение Севастополя».
Горожане добавляют: помимо ожидаемого благоустройства, рядом с некоторыми пляжами возникли новые шлагбаумы.
Директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов во время проверки пляжей лично убедился, что, по крайней мере, на «Солдатском» и «Песочном» пляжах угрозы жизни отдыхающих нет.
Впрочем, за год ситуация кое в чем изменилась: на пустыре, где в прошлом году оставляли автомобили отдыхающие на «Солдатском» пляже, сейчас ведется строительство апартаментов, поэтому количество парковочных мест около пляжа сократилось в несколько раз.
Кроме того, новый шлагбаум обнаружился на пути к морю. Соответствующие фото опубликовала журналист Лариса Петренко.
Евгений Горлов отметил, что в основном на «Солдатский» пляж ходят жители Античного проспекта, им для этого транспорт не нужен, но проблему с парковкой все же будут решать.
«Действительно, там машин было много. Во-первых, территорию, наверное, придется открыть до самой пляжной территории, благоустроенной, где брусчатка. Это мы с оператором логистику проработаем, чтобы не было там пробок».
Кроме того, в обновлении нуждается и дорога, по которой севастопольцы добираются к «Солдатскому» пляжу.
Представитель оператора «Солдатского» пляжа ООО «СЗ Адмиральская лагуна» Антон Вавилов темы шлагбаума не касался, но обещал подумать, как решить вопрос парковки, ведь «с каждым годом у нас все больше людей на пляже».
Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов отметил, что в данный момент только 3 пляжные территории из имеющихся 34 «более или менее соответствуют» требованиям. По словам Евгения Горлова, все севастопольские пляжи должны быть готовы к пляжному сезону уже к 1 мая, а сам сезон начнется в привычное для горожан время – 1 июня.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
На сколько за месяц пополнились водохранилища Крыма. За прошедший месяц в Крыму пополнились 10 из 14 водохранилищ естественного стока, запасы воды в них увеличились по сравнению с началом февраля более чем на 8 миллионов кубометров.
Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды. Из-за аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения, 12 марта с шести утра сразу в нескольких районах Симферополя возможны проблемы с подачей воды.
Улицы Симферополя перегородили поваленные ветром деревья. Две аварийные бригады устраняют в Симферополе последствия сильного ветра, который повалил несколько крупных деревьев.
Поклонская заявила о гуманитарной катастрофе в Крыму из-за «вонючей воды». Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, сообщила, что на полуострове фактически уже началась гуманитарная катастрофа из-за плохой питьевой воды и действий Киева по водной блокаде.
В Крыму опять растет число новых заражений
За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.
Топ-чиновник в Крыму признался, что тоже матерится как Новосельская
Спиридонов встал на защиту министра культуры Крыма, которая выругалась матом в прямом эфире.
Какой сегодня праздник 12 марта фото
Сегодня, 12 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
вчера
Министр культуры Крыма рассказала, почему стала материться при Аксеновевидео
22 часа назад
Украина днем и ночью проводит учения возле Крыма
В Вооруженных силах Украины сообщают о том, что на админгранице Крыма с Херсонской областью «продолжается операция» группировки войск, подчиненных Командованию объединенных сил ВСУ. Речь идет о военных учениях.