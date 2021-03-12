В Севастополе стали мстить автомобилистам монтажной пеной

Только одну дверь — у водительского сиденья — оставил свободной неизвестный севастопольский мститель, задувший монтажной пеной стыки остальных трех дверей автомобиля.

Соответствующие фото опубликованы в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым»

По мнению большинства комментаторов, причина может быть в парковке, но это только гипотеза, а в действительности причиной может быть любой повод — вплоть до его полного отсутствия и чистого вандализма.

Необычные фото дали повод к множеству веселых комментариев.

«Он просто любит ездить один!»,

«Вы видели прогноз погоды? Морозы на носу! Да и смотрится неплохо — современно, модно, молодежно»,

«Класс! Швы почти ровные. В конце рука только дрогнула», — изощрялись в остроумии подписчики группы.

«Уголовкой пахнет», — осадил веселящихся один из комментаторов.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

За два месяца на пожарах в Крыму погибли уже 25 человек. В МЧС Республики Крым выразили обеспокоенность статистикой гибели людей на пожарах.

В крымской заброшке найден труп подростка. В Симферополе на территории заброшенного дома найден труп 16-летнего студента. На теле умершего не было синяков и ссадин.

Недалеко от Крыма затонуло судно с украинским экипажем, есть жертвы. Корабль Volgo Balt 179 под флагом Коморских островов вышел из российского порта Ростов-на-Дону и направлялся в румынскую Констанцу.

Пожароопасный период в Севастополе могут объявить уже в конце марта. Пожароопасный период в Севастополе объявят в конце марта или в начале апреля – все будет зависеть от погоды.