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Происшествия

В Севастополе стали мстить автомобилистам монтажной пеной

Только одну дверь — у водительского сиденья — оставил свободной неизвестный севастопольский мститель, задувший монтажной пеной стыки остальных трех дверей автомобиля.

Соответствующие фото опубликованы в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым»

По мнению большинства комментаторов, причина может быть в парковке, но это только гипотеза, а в действительности причиной может быть любой повод — вплоть до его полного отсутствия и чистого вандализма.

Необычные фото дали повод к множеству веселых комментариев.

«Он просто любит ездить один!»,

«Вы видели прогноз погоды? Морозы на носу! Да и смотрится неплохо — современно, модно, молодежно»,

«Класс! Швы почти ровные. В конце рука только дрогнула», — изощрялись в остроумии подписчики группы.

«Уголовкой пахнет», — осадил веселящихся один из комментаторов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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