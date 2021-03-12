Происшествия
В Севастополе стали мстить автомобилистам монтажной пеной
Только одну дверь — у водительского сиденья — оставил свободной неизвестный севастопольский мститель, задувший монтажной пеной стыки остальных трех дверей автомобиля.
Соответствующие фото опубликованы в группе «Автопартнер. Севастополь. Крым»
По мнению большинства комментаторов, причина может быть в парковке, но это только гипотеза, а в действительности причиной может быть любой повод — вплоть до его полного отсутствия и чистого вандализма.
Необычные фото дали повод к множеству веселых комментариев.
«Он просто любит ездить один!»,
«Вы видели прогноз погоды? Морозы на носу! Да и смотрится неплохо — современно, модно, молодежно»,
«Класс! Швы почти ровные. В конце рука только дрогнула», — изощрялись в остроумии подписчики группы.
«Уголовкой пахнет», — осадил веселящихся один из комментаторов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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