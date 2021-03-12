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Происшествия

В Севастополе разыскивают члена банды вымогателей и похитителей

Три года группировка занималась вымогательством, грабежом и разбоем.

Пятеро жителей Севастополя в течение трех лет, с 2017 по 2019 годы, в составе организованной преступной группировки совершали грабежи, разбойные нападения, вымогательства, а также незаконно лишали свободы тех, кого считали причастными к наркобизнесу.

«У шести потерпевших таким образом они похитили денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль, причинив им материальный ущерб на общую сумму свыше 360 тысяч рублей», – сообщает прокуратура Севастополя, утвердившая обвинительное заключение для передачи в суд.

Сегодня обвинение предъявлено четырем мужчинам 1989, 1987, 1986 и 1974 годов рождения. Пятый соучастник скрывается. Уголовное дело против него выделено в отдельное производство, он находится в розыске.

В тексте использованы материалы: Форпост

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