В Севастополе подвинут и поднимут Ялтинское кольцо

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Через три месяца автомобилисты поедут по новой, временной дороге.

Через два с половиной года привычное Ялтинское кольцо в Севастополе будет не узнать — на его месте появится современная двухуровневая развязка с двумя тоннельными путепроводами. Подрядчик (компания «ВАД») уже приступил к ее возведению, на участке работает тяжелая строительная техника, сообщает НТС.

«Ялтинское кольцо фактически смещается на размер кольца, и здесь будет двухуровневая развязка», — уточнил замначальника севастопольского стройуправления АО «ВАД» Александр Куминов.

Новая развязка на Ялтинском кольце является частью строительства восьмого участка трассы «Таврида». По словам главы департамента транспорта города Павла Иено, работы ведутся по графику и уже выполнены на 6%.

Пока строители находятся на подготовительном этапе работ — занимаются переустройством сетей и снятием грунта. В течение ближайших трех месяцев строителям предстоит расширить дорожную часть и построить временное кольцо более широкого диаметра на период строительства. Согласно проекту, они пройдут по землям «Золотой балки», предоставленным по временному отводу.

Стоимость заключительного этапа трассы «Таврида», которая напрямую соединит Севастополь,Симферополь и Керчь, составляет более 19 млрд рублей. Согласно госконтракту завершить строительство севастопольского этапа трассы должны в ноябре 2023 года.

Напомним: протяженность трассы — более 250 км, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. В январе этого года 8-й этап «Тавриды» был внесен в перечень автодорог федерального значения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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