Происшествия
В Крыму за ночь сгорели частный дом и квартира
Вчера в 20:00 крымским спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Доброе Симферопольского района, около часа ночи поступило сообщение о пожаре в поселке Багерово Ленинского района.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
На первый вызов отравилась дежурная группа в составе трех человек. По прибытии выяснилось, что горит частный деревянный дом, а жильцы уже покинули здание и находятся в безопасности.
«Поскольку пожар произошел поздно ночью, обнаружен он был не сразу. Потраченное время способствовало усилению огня и тому, что пожар успел значительно распространиться. Кроме того, работу осложняли сильный порывистый ветер и темное время суток», — подчеркнули в МЧС.
Локализовать и потушить пожар на площади 150 кв.м. удалось в течение 4-х часов. Пострадавших нет.
На второй вызов выехала группа в составе четырех человек. По прибытии огнеборцы выяснили, что горение комнаты в одноэтажном жилом доме на четыре квартиры сопровождается сильным задымлением. Есть угроза перехода огня на соседнюю квартиру.
«Работу осложняли сильный порывистый ветер, низкая температура и темное время суток. Пожар был ликвидирован в течение 30 минут без дальнейшего распространения на площади 15 кв.м.», — сообщили в МЧС.
Огонь уничтожил личные вещи жильцов, но никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.
Вчера в МЧС Крыма сообщили, что с начала года на пожарах погибли 25 человек. В ведомстве обеспокоены высоким уровнем летальных случаев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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