В Крыму снова подорожал бензин

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Цены на бензин в Крыму повысились на 1%. О причинах увеличения цены на топливо рассказал директор института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов.

«Общий уровень мировых цен, который сейчас значительно повышается. Мы видим то, что нефть приближается к 70 долларам за баррель. В этом отношении этот фактор не столь значительный, но все равно оказывает влияние. С другой стороны, растет цена в оптовом сегменте топлива. Буквально в начале года изменили цены по некоторым позициям, оптовая цена выросла на 8-9%. Оптовики не успели с начала года нарастить тот объем производства, который бы отражал реальные потребности спроса», – сообщил Виктор Реутов.

Такие изменения тем не менее позитивные, поскольку «экономика страны начинает выходить из кризиса из снижения тех объемов производства», которые произошли в 2020 году, — передает Крым 24.

Виктор Реутов также отметил, что согласно статистике Крымстата цены на бензин соответствуют ноябрю 2020 года.

«В целом рост цент не превышает общего уровня, который в стране. Я думаю, что к лету мы увидим стабилизацию этой ситуацию», – заключил Реутов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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