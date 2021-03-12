Бизнес
В Крыму снова подорожал бензин
фото © Новости Крыма
Цены на бензин в Крыму повысились на 1%. О причинах увеличения цены на топливо рассказал директор института экономики и управления КФУ им. В. И. Вернадского Виктор Реутов.
«Общий уровень мировых цен, который сейчас значительно повышается. Мы видим то, что нефть приближается к 70 долларам за баррель. В этом отношении этот фактор не столь значительный, но все равно оказывает влияние. С другой стороны, растет цена в оптовом сегменте топлива. Буквально в начале года изменили цены по некоторым позициям, оптовая цена выросла на 8-9%. Оптовики не успели с начала года нарастить тот объем производства, который бы отражал реальные потребности спроса», – сообщил Виктор Реутов.
Такие изменения тем не менее позитивные, поскольку «экономика страны начинает выходить из кризиса из снижения тех объемов производства», которые произошли в 2020 году, — передает Крым 24.
Виктор Реутов также отметил, что согласно статистике Крымстата цены на бензин соответствуют ноябрю 2020 года.
«В целом рост цент не превышает общего уровня, который в стране. Я думаю, что к лету мы увидим стабилизацию этой ситуацию», – заключил Реутов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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