В Крыму опять растет число новых заражений

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За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«За 11 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2570 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 213 человек, выздоровевших за весь период – 33 295 человек», — сообщил Сергей Аксенов

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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