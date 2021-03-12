Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как коронавирус повлиял на психику крымчан ● Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю ● Власти Севастополя рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Крыму опять растет число новых заражений
фото © gazetauzao.ru
За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«За 11 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2570 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 213 человек, выздоровевших за весь период – 33 295 человек», — сообщил Сергей Аксенов
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 10 марта на территории Республики Крым подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.
Стало известно от чего в 2020 году умерло больше всего крымчан. За 2020 год в Республике Крым родилось 18868 человек, умерли 30620 человек. При этом больше всего крымчан умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезней органов дыхания.
Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки на территории Севастополя зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19, умерли три человека в возрасте от 77 до 83 лет.
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