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Власть

В Крыму обещают сделать военно-патриотический центр

07:38 пятница, 12 марта 2021

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» построят в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, передает «Новый Севастополь».

«В ходе совещания были рассмотрены предложения по реализации данного проекта на базе одного из оздоровительных учреждений на территории Республики Крым», – говорится в сообщении.

Командование армейского корпуса Черноморского флота провело рабочую встречу по этому поводу с представителями властей региона и администрацией Симферополя.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году подобные центры появятся в 37 субъектах Российской Федерации. Самый крупный военно-патриотический центр «Авангард» расположен в парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» под Москвой.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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