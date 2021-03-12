Власть
В Крыму обещают сделать военно-патриотический центр
Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» построят в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, передает «Новый Севастополь».
«В ходе совещания были рассмотрены предложения по реализации данного проекта на базе одного из оздоровительных учреждений на территории Республики Крым», – говорится в сообщении.
Командование армейского корпуса Черноморского флота провело рабочую встречу по этому поводу с представителями властей региона и администрацией Симферополя.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году подобные центры появятся в 37 субъектах Российской Федерации. Самый крупный военно-патриотический центр «Авангард» расположен в парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» под Москвой.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
НАТО заинтересовалось маневром российского самолета Ту-214ОН над Крымом. Натовским экспертам показался странным маршрут полета российского самолета Ту-214ОН.
Самолеты НАТО над Крымом спровоцируют серьезный конфликт с Россией. Если самолеты НАТО начнут полеты непосредственно над Крымом, это спровоцирует серьезный конфликт с Россией, считает авиаэксперт ОО «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов.
Россиянкам предлагают сдать контакты бывших возлюбленных в военкомат. Военный комиссариат Ленинградской области предложил женщинам «в качестве подарка на 8 марта» поделиться с призывными пунктами контактами своих бывших возлюбленных.
США развернули в Румынии комплекс, способный нанести мощный удар по Крыму. На вооружении Румынии появились 18 тактических ракетных комплексов M142 HIMARS.
В Крыму опять растет число новых заражений
За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Топ-чиновник в Крыму признался, что тоже матерится как Новосельская
Спиридонов встал на защиту министра культуры Крыма, которая выругалась матом в прямом эфире.
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
23 часа назад
Министр культуры Крыма рассказала, почему стала материться при Аксеновевидео
16 часов назад
В крымской заброшке найден труп подростка
18 часов назад
В Севастополе подвинут и поднимут Ялтинское кольцо
Через три месяца автомобилисты поедут по новой, временной дороге.