В Крыму обещают сделать военно-патриотический центр

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» построят в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, передает «Новый Севастополь».

«В ходе совещания были рассмотрены предложения по реализации данного проекта на базе одного из оздоровительных учреждений на территории Республики Крым», – говорится в сообщении.

Командование армейского корпуса Черноморского флота провело рабочую встречу по этому поводу с представителями властей региона и администрацией Симферополя.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в текущем году подобные центры появятся в 37 субъектах Российской Федерации. Самый крупный военно-патриотический центр «Авангард» расположен в парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» под Москвой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

НАТО заинтересовалось маневром российского самолета Ту-214ОН над Крымом. Натовским экспертам показался странным маршрут полета российского самолета Ту-214ОН.

Самолеты НАТО над Крымом спровоцируют серьезный конфликт с Россией. Если самолеты НАТО начнут полеты непосредственно над Крымом, это спровоцирует серьезный конфликт с Россией, считает авиаэксперт ОО «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов.

Россиянкам предлагают сдать контакты бывших возлюбленных в военкомат. Военный комиссариат Ленинградской области предложил женщинам «в качестве подарка на 8 марта» поделиться с призывными пунктами контактами своих бывших возлюбленных.

США развернули в Румынии комплекс, способный нанести мощный удар по Крыму. На вооружении Румынии появились 18 тактических ракетных комплексов M142 HIMARS.