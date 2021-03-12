Культура
В Крыму ищут лысого маньяка
фото © Новости Крыма
Крымский полуостров настоящий рай для «киношников». Здесь постоянно снимают фильмы и телесериалы.
В кадре, как правило, не только профессиональные актеры, но и рядовые жители и гости региона.
Любители снимаются в массовых сценах. И вот очередное предложение для желающих, попробовать свои силы в кино.
— Для съемок «короткометражки» режиссера Московской Школы Нового Кино нужен актер, готовый сыграть маньяка, — такое сообщение появилось в паблике «Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе» VK. — Актерское образование не обязательно. Типаж: лысый, высокий, игровой возраст 30+.
Для примера внешнего вида прилагается фото:
— Кандидат должен быть похож на мужчину на референсе, но лысым.
Обговаривается и место съемок – Симеиз и Симферополь, — передает КП-Крым.
Пользователи соцсети живо отреагировали на предложение: «Готов отыграть, не готов лысеть»; «Готов подстричься. Рост 193 сантиметров».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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