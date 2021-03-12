В Крыму ищут лысого маньяка

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Крымский полуостров настоящий рай для «киношников». Здесь постоянно снимают фильмы и телесериалы.

В кадре, как правило, не только профессиональные актеры, но и рядовые жители и гости региона.

Любители снимаются в массовых сценах. И вот очередное предложение для желающих, попробовать свои силы в кино.

— Для съемок «короткометражки» режиссера Московской Школы Нового Кино нужен актер, готовый сыграть маньяка, — такое сообщение появилось в паблике «Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе» VK. — Актерское образование не обязательно. Типаж: лысый, высокий, игровой возраст 30+.

Для примера внешнего вида прилагается фото:

— Кандидат должен быть похож на мужчину на референсе, но лысым.

Обговаривается и место съемок – Симеиз и Симферополь, — передает КП-Крым.

Пользователи соцсети живо отреагировали на предложение: «Готов отыграть, не готов лысеть»; «Готов подстричься. Рост 193 сантиметров».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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