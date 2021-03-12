В Крыму двое пьяных приезжих на BMW прокатили на капоте полицейского

Пьяные мужчины сбили и протащили на капоте автомобиля полицейского в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«В одном из кафе в центре Симферополя двое мужчин попытались скрыться от сотрудников заведения, не расплатившись по счету на сумму более 20 тыс. рублей, – сообщили в пресс-службе. – Участники конфликта сели в автомобиль BMW и попытались начать движение. Оперуполномоченный уголовного розыска подошел к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся».

В нескольких кварталах от места инцидента сотрудники ГИБДД задержали автомобиль. В салоне было двое мужчин: 44-летний житель Ростова-на-Дону и 39-летний житель Майкопа (Республика Адыгея). Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчины были пьяными, в крови выявлено 0,65 и 0,73 промилле алкоголя.

В отношении водителя составлен админпротокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. МВД проводит служебную проверку, ее результаты направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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