В ФСБ утверждают, что выявили подпольные оружейные мастерские в Крыму

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В ФСБ сообщают, что совместно с МВД и Следкомом пресекли противоправную деятельность жителей, в том числе в Крыму, которые подпольно занимались переделыванием гражданских образцов оружия под боевое в подпольных мастерских.

«В городах Москва и Санкт-Петербург, республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия-Алания и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской и Еврейской автономной областях по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия», – говорится в информации ведомства.

По данным ФСБ, «пресечена деятельность 72 жителей, изъято из незаконного оборота 251 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов».

Подтверждения данной информации из других источников нет. Личности задержанных не раскрываются.

В декабре прошлого года в ФСБ также сообщали, что задержали двух жителей Ялты, которых подозревают в незаконном изготовлении оружия и боеприпасов. До этого в апреле 2020 года в ФСБ сообщали, что пресекли работу подпольных оружейных мастерских на территории Крыма и Севастополя. А перед этим сотрудники ФСБ утверждали, что обнаружили в подвале жилого дома в Севастополе мастерскую, оборудованную для переделки и реставрации оружия и средств поражения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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