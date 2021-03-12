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Власть

Ургант потроллил выругавшуюся матом министра культуры Крыма

20:48 пятница, 12 марта 2021
Ургант потроллил выругавшуюся матом министра культуры Крыма

фото © gazeta.ru

Телеведущий, глядя на банан в кружке на столе, сказал нашумевшую фразу Новосельской: «… твою мать! Поставили как обезьяне!».

Телеведущий и шоумен Иван Ургант посмеялся над инцидентом, который произошел на совещании под председательством главы Крыма Сергея Аксенова, когда министр культуры республики выругалась матом.

Во вчерашнем выпуске «Вечернего Урганта» ведущему в шутку поставили банан в кружку, на что он, пародируя Арину Новосельскую, сказал «… твою мать! Поставили как обезьяне!»

«Я не знаю, здесь тишина, но в министерстве культуры Крыма сейчас говорят - смотрят нас», - сказал Иван Ургант в эфире программы.

Как сообщалось, министр культуры Крыма выругалась матом на совещании Аксенова. Арина Новосельская не заметила, что ее микрофон включен, и эмоционально высказалась. Затем она объяснила причину своей брани, извинилась и сказала, что больше так не будет.

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