У 47-летнего ялтинца нашли пакет с марихуаной

Сотрудники полиции Ялты задержали 47-летнего местного жителя по факту сбыта пакета с наркотическим веществом растительного происхождения.

Экспертиза показала, что это была марихуана.

«Как выяснилось в ходе следствия, злоумышленник уже является фигурантом иного уголовного дела о сбыте запрещенных веществ. 47-летний ялтинец ранее был судим за хранение наркотических средств», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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