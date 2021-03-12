Строительство новой объездной в Ялте может быть начнут через два года

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Строительство автомобильной дороги в обход Ялты планируют начать в 2023 году.

Об этом во время совещания по инфраструктурным проектам сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

«Мы сейчас будем контрактовать технико-экономическое обоснование объезда. Стоит задача пройти экспертизу в первом квартале 2022 года, понять предельный объем финансирования. Это будет непростое мероприятие – обход Ялты по горе Дарсан, поэтому надо выбрать оптимальное решение, которое будет устраивать федеральный центр и с точки зрения финансов, и с точки зрения дорожно-транспортной сети Ялты. Наука будет заниматься, как правильно это сделать… Стройку начнем в 2023 году», – сообщил Кабанов.

Ранее на тот момент министр транспорта Крыма Сергей Карпов сообщил, что прорабатывается два варианта строительства обхода Ялты: на эстакадах через горы или с углублением в горные массивы.

В настоящее время ведется разработка проекта капитального ремонта дороги Алушта – Ялта. Стоимость контракта составляет 420 млн рублей, работы должны быть выполнены до конца этого года. Подрядчик – АО «Центродорстрой».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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