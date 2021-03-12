Власть
Симферополю выделят 9 млн рублей на насосы в многоэтажках
В ряде многоквартирных домов Симферополя будут установлены 22 новых насоса для подкачки воды на верхние этажи.
Об этом шла речь на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму.
По словам и.о. главы администрации крымской столицы Валентина Демидова, городские власти по поручению главы РК Сергея Аксенова изучили возможность приобретения и установки насосов в подвалах многоэтажек, в которых систематически возникает проблема с давлением воды на верхних этажах. Возможно, будут использованы и пожарные карабины.
«Таких домов у нас 16, количество подъездов – 75. Для обеспечения МКД качественным водоснабжением необходимо 22 насосных агрегата. Для их приобретения необходимо выделение бюджетных средств в размере около девять миллионов рублей», – сказал Демидов.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил правительству оперативно решить вопрос с выделением данной суммы из резервного фонда бюджета.
«Считайте, что по деньгам вопрос решен. Прямое поручение: сегодня принимайте решение о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий ситуации с водоснабжением. Девять миллионов сегодня получите», – заверил он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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