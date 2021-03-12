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Происшествия

Симферополец, угрожавший ножом медикам, получил только условный срок

18:45 пятница, 12 марта 2021

Суд в Крыму признал симферопольца виновным в угрозе убийством сотрудникам скорой медицинской помощи.

Об этом сообщила прокуратура Крыма.

«Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пребывая по месту своего проживания в Симферополе, будучи недовольным оказанием медицинской помощи его матери сотрудниками скорой помощи, учинил с последними ссору, – говорится в сообщении. – В ходе конфликта мужчина, удерживая нож в руке, высказал угрозу убийством двум медицинским работникам».

Суд признал 30-летнего мужчину виновным в совершении преступления по части 2 статьи 119 УК РФ – угроза убийством в связи с осуществлением лицом служебной деятельности. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.

Сообщалось, что летом минувшего года симферополец ударил врача скорой ножом. Расследование уголовного дела по данному факту было завершено в ноябре. Напавший был помещен в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение, у него имеется тяжелое психическое расстройство.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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