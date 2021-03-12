Происшествия
Симферополец, угрожавший ножом медикам, получил только условный срок
Суд в Крыму признал симферопольца виновным в угрозе убийством сотрудникам скорой медицинской помощи.
Об этом сообщила прокуратура Крыма.
«Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пребывая по месту своего проживания в Симферополе, будучи недовольным оказанием медицинской помощи его матери сотрудниками скорой помощи, учинил с последними ссору, – говорится в сообщении. – В ходе конфликта мужчина, удерживая нож в руке, высказал угрозу убийством двум медицинским работникам».
Суд признал 30-летнего мужчину виновным в совершении преступления по части 2 статьи 119 УК РФ – угроза убийством в связи с осуществлением лицом служебной деятельности. Ему назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговор не вступил в законную силу.
Сообщалось, что летом минувшего года симферополец ударил врача скорой ножом. Расследование уголовного дела по данному факту было завершено в ноябре. Напавший был помещен в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение, у него имеется тяжелое психическое расстройство.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте задержали основателя религиозной секты. СК задержал основателя ялтинской ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».
Крычанину не дали скрытно вывезти с полуострова 10 тысяч долларов. Сотрудники Джанкойского таможенного поста пресекли попытку провезти на материковую Украину без декларирования 10 тыс долларов, которую совершил крымчанин с российским паспортом.
Прокуратура Севастополя судится с промышленными предприятиями из-за «опасных отходов». В Севастополе выявили нарушения в деятельности шести промышленных предприятий, осуществляющих производство изделий из бетона и оптовую торговлю металлами, сообщают в пресс-службе прокуратуры города.
Керчанин украл 108 овец. Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в краже 108 овец в Белогорском районе.
Гигантские буквы на набережной Алушты едва не смыло в море волнами
Коммунальные службы курортной Алушты установили поздравительную надпись «С праздником!» слишком близко к линии прибоя.
Драка возле крымского МРЭО оказалась инсценировкой
5 марта в крымском сегменте соцсетей появилось видео драки около здания симферопольского МРЭО.
Власти Ялты похвастались, что разогнали бомжей фото
Ялтинских бомжей разогнали и убрали свалку, которая была их домом.
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
вчера
В Крыму ищут лысого маньяка фото
Крымский полуостров настоящий рай для «киношников». Здесь постоянно снимают фильмы и телесериалы.