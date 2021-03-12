Пьяный россиянин разгромил мемориалы на братских могилах в Крыму

Вандалы разгромили мемориалы братских могил погибших в годы Второй мировой войны в Армянске, СК проводит проверку.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории мемориала «Группа братских могил советских воинов 1941-1944 годов, 1946 года» совершен акт вандализма – полностью разбиты две мемориальные плиты и еще несколько повреждены», – сообщила Постнова.

Следователи во взаимодействии с полицией и сотрудниками ФСБ установили обстоятельства происшествия. «Сотрудниками полиции в правоохранительные органы был доставлен злоумышленник, совершивший данное деяние. Им оказался 23-летний житель города Чехов Московской области, который находился в гостях у родственников. Мужчина признался, что совершил содеянное в состоянии алкогольного опьянения», – пояснила Постнова.

СК организовал процессуальную проверку по факту происшествия на предмет наличия в действиях лица признаков преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

В братской могиле захоронены останки воинов 51-й армии, 19-го танкового корпуса, второго стрелкового батальона 1271-го стрелкового полка, пятой отдельной армейской стрелковой роты, погибших при освобождении Армянска и села Кураевка. До освобождения города на ее месте находился концлагерь для советских военнопленных.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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