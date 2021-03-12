Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +4
море +9

Власть

Прокуратура Севастополя судится с промышленными предприятиями из-за «опасных отходов»

В Севастополе выявили нарушения в деятельности шести промышленных предприятий, осуществляющих производство изделий из бетона и оптовую торговлю металлами, сообщают в пресс-службе прокуратуры города.

После проверки в суды направлено несколько исков.

По данным ведомства, проверку на предприятиях проводили сотрудники севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Росприроднадзора, Севприроднадзора и Роспотребнадзора.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства предприятиями не подавалась декларация о воздействии на окружающую среду, отсутствовали паспорта на отходы, не были утверждены программы производственного экологического контроля. Ряд предприятий не внесли плату за негативное воздействие на окружающую среду и не вели статистическую отчетность в области обращения с отходами», – говорится в сообщении.

читайте также: Керчанин украл 108 овец

В пресс-службе добавили, что по результатам проверки руководителям четырех предприятий были внесены представления об устранении нарушений.

«В суды Севастополя и Симферополя направлены два исковых заявления о возложении на предприятия обязанности провести расчеты выбросов загрязняющих веществ и оборудовать места накопления опасных видов отходов (ртутных и люминесцентных ламп), а также привести в соответствие данные первичного учета в области обращения с отходами производства и потребления», – отмечается в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

За несколько дней в Крыму зарегистрировали 16 фактов дистанционных мошенничеств. С начала рабочей недели в органы внутренних дел Республики Крым поступило 16 заявлений граждан, ставших жертвой мошенников.

Четверых севастопольцев будут судить за разбои и вымогательство. Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, занимавшейся вымогательством, грабежом и разбоем.

Российские власти заявили, что готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что российские власти готовятся подать в отношении Украины иск «из-за ущерба, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала.

В Украине блокировали незаконные перевозки людей в Россию через Крым. Жителя Херсонской области подозревают в нелегальных перевозках людей в Россию через Крым.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Власть
Топ-чиновник в Крыму признался, что тоже матерится как Новосельская

Топ-чиновник в Крыму признался, что тоже матерится как Новосельская

Спиридонов встал на защиту министра культуры Крыма, которая выругалась матом в прямом эфире.

Общество
Какой сегодня праздник 12 марта

Какой сегодня праздник 12 марта фото

Сегодня, 12 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Украина днем и ночью проводит учения возле Крыма

Украина днем и ночью проводит учения возле Крыма

В Вооруженных силах Украины сообщают о том, что на админгранице Крыма с Херсонской областью «продолжается операция» группировки войск, подчиненных Командованию объединенных сил ВСУ. Речь идет о военных учениях.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации