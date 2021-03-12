Власть
Прокуратура Севастополя судится с промышленными предприятиями из-за «опасных отходов»
В Севастополе выявили нарушения в деятельности шести промышленных предприятий, осуществляющих производство изделий из бетона и оптовую торговлю металлами, сообщают в пресс-службе прокуратуры города.
После проверки в суды направлено несколько исков.
По данным ведомства, проверку на предприятиях проводили сотрудники севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры с привлечением специалистов Росприроднадзора, Севприроднадзора и Роспотребнадзора.
«Установлено, что в нарушение требований законодательства предприятиями не подавалась декларация о воздействии на окружающую среду, отсутствовали паспорта на отходы, не были утверждены программы производственного экологического контроля. Ряд предприятий не внесли плату за негативное воздействие на окружающую среду и не вели статистическую отчетность в области обращения с отходами», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что по результатам проверки руководителям четырех предприятий были внесены представления об устранении нарушений.
«В суды Севастополя и Симферополя направлены два исковых заявления о возложении на предприятия обязанности провести расчеты выбросов загрязняющих веществ и оборудовать места накопления опасных видов отходов (ртутных и люминесцентных ламп), а также привести в соответствие данные первичного учета в области обращения с отходами производства и потребления», – отмечается в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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