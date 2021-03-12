Прогноз погоды в Крыму на пятницу 12 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 12 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами 17-22 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (местами 15-17 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до 4, ночью около -4 градусов. Ветер северо-восточный 25 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 76 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 73 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью около -2 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 80 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью около -2 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 81 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 5, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер юго-восточный 24 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 85 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -4 до 3, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 29 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 78 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -4 до 3, ночью от -4 до -2 градусов. Ветер юго-восточный 21 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до -2, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -5 до 0, ночью около -5 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 3, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 11 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 11 марта.

Усиление ветра ожидается в Крыму в четверг. Усиление ветра ожидается в Крыму в течение ближайших суток.

Прогноз погоды в Крыму на среду 10 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 10 марта.

Тепла не будет: в Крыму ожидается до минус 8, снег и морось. Долгожданная весна не принесла пока на полуостров теплой погоды, все ближайшие дни будут холодными.