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Власть

«Пойду дальше»: Поклонская высказалась о своей дальнейшей карьере

18:01 пятница, 12 марта 2021
«Пойду дальше»: Поклонская высказалась о своей дальнейшей карьере

фото © gazeta.ru

Поклонская еще не решила какую должность она хотела бы занять.

Экс-прокурор Крыма, замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в интервью РИА Новости назвала должность, которую могла бы занять по завершению депутатской каденции.

Отвечая на вопрос журналиста, какой город Крыма она бы возглавила, если бы ей сделали соответствующее предложение, Поклонская ответила: «У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала».

Она также сообщила, что на данный момент ей не предлагали снова баллотироваться в Госдуму.

«Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда, увидим», – сказала депутат ГД.

Наталья Поклонская возглавляла прокуратуру Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года. На выборах в Государственную думу VII созыва, состоявшихся 18 сентября 2016 года, она была избрана депутатом. В октябре 2016 года была назначена на должность главы комиссии по контролю за доходами депутатов, но покинула ее в сентябре 2018 года. На данный момент является заместителем председателя комитета ГД по международным делам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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