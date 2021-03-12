Водный кризис
Развитие сюжета: На сколько за месяц пополнились водохранилища Крыма ● Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды ● Российские власти заявили, что готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала ● Поклонская заявила о гуманитарной катастрофе в Крыму из-за «вонючей воды» ● В Севастополе перестанут использовать ресурсы Чернореченского водохранилища
Подрядчик приступил к проектированию опреснительных установок в Крыму
фото © Новости Крыма
В 2021 году в Крыму начнется строительство опреснительных установок для обеспечения водой Симферополя и Ялты.
Сейчас опреснительные установки на стадии проектирования. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
«На сегодняшний день работа ведется подрядной организацией по проектированию. Уверен, что мы в этом году не только получим заключение экспертизы, но и начнем строительно-монтажные работы. Задача поставлена правительством Российской Федерации, чтобы мы в следующем году запустили две опреснительные установки производительностью по 20 тысяч кубометров», – сообщил Гоцанюк.
Проектированием установок занимается опытный подрядчик из материковой части России, уточнил Гоцанюк. Предполагается, что все оборудование будет также отечественного производства.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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