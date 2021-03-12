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Водный кризис

Подрядчик приступил к проектированию опреснительных установок в Крыму

11:44 пятница, 12 марта 2021
Подрядчик приступил к проектированию опреснительных установок в Крыму

фото © Новости Крыма

В 2021 году в Крыму начнется строительство опреснительных установок для обеспечения водой Симферополя и Ялты.

Сейчас опреснительные установки на стадии проектирования. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

«На сегодняшний день работа ведется подрядной организацией по проектированию. Уверен, что мы в этом году не только получим заключение экспертизы, но и начнем строительно-монтажные работы. Задача поставлена правительством Российской Федерации, чтобы мы в следующем году запустили две опреснительные установки производительностью по 20 тысяч кубометров», – сообщил Гоцанюк.

Проектированием установок занимается опытный подрядчик из материковой части России, уточнил Гоцанюк. Предполагается, что все оборудование будет также отечественного производства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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