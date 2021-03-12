Один человек погиб и один пострадал в лобовом столкновении в Крыму

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения двух легковушек в Красногвардейском районе Крыма.

Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Крыму.

«Произошло столкновение транспортных средств KIA и Chevrolet. Водитель Chevrolet смертельно травмирован, пассажир доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями», – сообщили в ГИБДД.

Авария произошла сегодня в 12.40 на автодороге Симферополь – Джанкой. «По факту ДТП назначена проверка обстоятельства происшествия выясняются», – уточнили в ведомстве.

Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео с места происшествия. Они уточнили, что авария произошла возле поворота на село Полтавка. На кадрах видно, что на месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС. Также видно, что в результате столкновения один из автомобилей получил сильные механические повреждения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка избила сотрудников гипермаркета в Симферополе. В крымской столице сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации задержали женщину, которая подозревается в нанесении побоев работникам гипермаркета.

Подрядчик приступил к проектированию опреснительных установок в Крыму. В 2021 году в Крыму начнется строительство опреснительных установок для обеспечения водой Симферополя и Ялты.

В Севастополе стали мстить автомобилистам монтажной пеной. Только одну дверь — у водительского сиденья — оставил свободной неизвестный севастопольский мститель, задувший монтажной пеной стыки остальных трех дверей автомобиля.

В Крыму двое пьяных приезжих на BMW прокатили на капоте полицейского. Пьяные мужчины сбили и протащили на капоте автомобиля полицейского в Симферополе.