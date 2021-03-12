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Происшествия

Один человек погиб и один пострадал в лобовом столкновении в Крыму

16:21 пятница, 12 марта 2021

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения двух легковушек в Красногвардейском районе Крыма.

Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Крыму.

«Произошло столкновение транспортных средств KIA и Chevrolet. Водитель Chevrolet смертельно травмирован, пассажир доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями», – сообщили в ГИБДД.

Авария произошла сегодня в 12.40 на автодороге Симферополь – Джанкой. «По факту ДТП назначена проверка обстоятельства происшествия выясняются», – уточнили в ведомстве.

Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео с места происшествия. Они уточнили, что авария произошла возле поворота на село Полтавка. На кадрах видно, что на месте аварии работали сотрудники скорой медицинской помощи и МЧС. Также видно, что в результате столкновения один из автомобилей получил сильные механические повреждения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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