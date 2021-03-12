Очередной севастопольский педофил получил девять лет колонии строгого режима

Балаклавский районный суд признал местного жителя 1980 года рождения виновным в действиях сексуального характера в отношении детей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, передает «Новый Севастополь».

«Злоумышленник в сентябре 2017 года и июне 2019 года в Инкермане совершал действия сексуального характера в отношении малолетних 2008 и 2010 года рождения», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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