Водный кризис
Развитие сюжета: Завтра с утра в Симферополе начнутся перебои с подачей воды ● Российские власти заявили, что готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала ● Поклонская заявила о гуманитарной катастрофе в Крыму из-за «вонючей воды» ● В Севастополе перестанут использовать ресурсы Чернореченского водохранилища ● В Ялте сократилась подача воды из местных источников
На сколько за месяц пополнились водохранилища Крыма
фото © Новости Крыма
За прошедший месяц в Крыму пополнились 10 из 14 водохранилищ естественного стока, запасы воды в них увеличились по сравнению с началом февраля более чем на 8 миллионов кубометров.
Это следует из данных, предоставленных в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации региона.
Впервые за долго время приток наблюдается в Симферопольском водохранилище: за прошедший месяц объем воды в нем увеличился более чем на полмиллиона кубометров, наполнение по состоянию на 9 марта составило 8,8% от проектного объема – почти на 2% больше, чем месяцем ранее. Почти на 3% от проектного объема пополнилось Партизанское водохранилище, его водные запасы превысили пять миллионов кубометров. Больше всего пополнилось Аянское водохранилище, его запасы превысили 40% от проектного объема, однако в абсолютных объемах это всего лишь около 900 тысяч кубометров.
Значительно за месяц – более чем на 14% - пополнилось Белогорское водохранилище.
Сейчас его запасы увеличились более чем на три миллиона, составив 9,6 миллиона кубометров. При этом объемы воды в Тайганском водохранилище практически не изменились, оно по-прежнему наполнено примерно на 8,5% от проектного объема.
Уверенные притоки наблюдаются в Кутузовском, Счастливенском и Загорском водохранилище – они пополнились за месяц на 5-9% от своего проектного объема, однако если для объемов Кутузовского водохранилища это незначительные десятки кубометров, то в Счастливенском водохранилище запасы воды увеличились почти на пять миллионов кубометров, а в Загорском – на 4,5 миллиона. Кроме того около трех миллионов кубометров прибыли в Изобильненское водохранилище, однако с точки зрения его проектного объема это небольшое пополнение – всего 1,8%.
Из пяти оставшихся водохранилищ естественного стока небольшой приток наблюдался только в Бахчисарайском водохранилище – примерно 2,5% от проектного объема. Запасы Льговского, Балановского, Старокрымского и Альминского водохранилищ практически не изменились.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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