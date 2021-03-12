«Мостотрест» оборудует подсветку железнодорожной части Крымского моста

Московское ПАО «Мостотрест» определено подрядчиком оборудования архитектурно-художественной подсветки железнодорожной части Крымского моста.

Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.

Тендер по выбору подрядчика проходил минувшей зимой. Поскольку по окончании срока подачи документов, заявку подала только одна компания – ПАО «Мостотрест», с ней и был заключен контракт. Заказчиком выступает федеральное госпредприятие «Крымская железная дорога».

Как сообщили на предприятии, предполагается создание статичной светоцветовой картины с использованием цветов государственного флага Российской Федерации в едином совместном ансамбле и стиле архитектурно-художественного освещения соответствующих элементов автомобильной части Крымского моста. Работы должны быть выполнены до конца апреля, цена контракта – 129 млн рублей.

ПАО «Мостотрест» также занимается обслуживанием железнодорожной части Крымского моста. По данным с сайта госзакупок, обслуживание моста в первом полугодии этого года обойдется в 204,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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