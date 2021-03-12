Крымский премьер оказался в числе аутсайдеров

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Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк оказался в числе аутсайдеров среди коллег по итогам февраля.

Рейтинг персон, отвечающих за реализацию социально-экономической стратегии развития регионов, составил telegram-канал «Замгубернатора».

Гоцанюк оказался среди представителей 14 регионов, помещенных в раздел «Аутсайдеры». Однако серьезным провалом работу крымского премьера в феврале не назовешь: на том же месте – среди «двоечников» – он находился и по итогам января.

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