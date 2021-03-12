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Власть

Крымский премьер оказался в числе аутсайдеров

19:20 пятница, 12 марта 2021
Крымский премьер оказался в числе аутсайдеров

фото © Крым.Реалии

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк оказался в числе аутсайдеров среди коллег по итогам февраля.

Рейтинг персон, отвечающих за реализацию социально-экономической стратегии развития регионов, составил telegram-канал «Замгубернатора».

Гоцанюк оказался среди представителей 14 регионов, помещенных в раздел «Аутсайдеры». Однако серьезным провалом работу крымского премьера в феврале не назовешь: на том же месте – среди «двоечников» – он находился и по итогам января.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Кремле уверены, что Турция «рано или поздно» примет позицию России относительно Крыма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле верят в то, что Турция «рано или поздно» примет их позицию относительно Крыма.

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