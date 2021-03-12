Происшествия
Крымчанка избила сотрудников гипермаркета в Симферополе
В крымской столице сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации задержали женщину, которая подозревается в нанесении побоев работникам гипермаркета.
Экипаж вневедомственной охраны прибыл на охраняемый объект по сигналу тревоги.
Персонал торгового заведения сообщил, что 34-летняя жительница г. Симферополя устроила скандал, в ходе которого нанесла побои двум работникам магазина.
Наряд Росгвардии задержал правонарушительницу и передал ее в территориальный отдел МВД. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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