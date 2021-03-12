Власть
Крычанину не дали скрытно вывезти с полуострова 10 тысяч долларов
Сотрудники Джанкойского таможенного поста пресекли попытку провезти на материковую Украину без декларирования 10 тыс долларов, которую совершил крымчанин с российским паспортом.
Об этом сообщила пресс-служба Крымской таможни.
«Следуя в пешем порядке в Украину, при пересечении государственной границы гражданин Российской Федерации не указал в пассажирской таможенной декларации денежные средства в сумме 20 тысяч долларов США. 10 тысяч долларов США находились в дорожной сумке среди личных вещей гражданина, еще 10 тысяч мужчина предъявил в ходе таможенного досмотра, достав их из внутреннего кармана куртки», – говорится в сообщении.
В результате проведенного таможенного контроля, разрешенные к перемещению без обязательного письменного декларирования 10 тысяч долларов США возвращены владельцу. Сумма, превышающая установленные лимиты, изъята сотрудниками таможни. В отношении гражданина РФ составлен административный протокол по статье 16.4 КоАП России – недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств.
С начала 2021 года Крымской таможней возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по статье 16.4 КоАП РФ – недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств. Изъято наличных денежных средств на общую сумму 1,883 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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