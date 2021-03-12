Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму опять растет число новых заражений ● Как коронавирус повлиял на психику крымчан ● Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю
Коронавирус в Севастополе: Сводка за сутки
За минувшие сутки на территории города выявлено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.
Об этом сообщает правительство города.
Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 12 535 человек. Из них 11 620 победили недуг, 529 не справились с болезнью.
В Республике Крым с начала пандемии заболели 36 491 человек, выздоровели за весь период – 33 295 пациентов, в том числе 213 - за последние сутки.
По информации Министерства здравоохранения РК, скончались накануне шесть человек. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 990 пациентов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Стало известно от чего в 2020 году умерло больше всего крымчан. За 2020 год в Республике Крым родилось 18868 человек, умерли 30620 человек. При этом больше всего крымчан умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезней органов дыхания.
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