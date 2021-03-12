Коронавирус в Севастополе: Сводка за сутки

За минувшие сутки на территории города выявлено 37 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, трое скончались.

Об этом сообщает правительство города.

Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 12 535 человек. Из них 11 620 победили недуг, 529 не справились с болезнью.

В Республике Крым с начала пандемии заболели 36 491 человек, выздоровели за весь период – 33 295 пациентов, в том числе 213 - за последние сутки.

По информации Министерства здравоохранения РК, скончались накануне шесть человек. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 990 пациентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирусная сводка: данные за сутки по Севастополю. За минувшие сутки жертвами COVID-19 в Севастополе стали три человека.

Сотрудники севастопольской «скорой» не хотят носить синие платочки. Руководство утверждает: новая форма - не чей-то каприз, к тому же она отвечает всем требованиям.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 10 марта на территории Республики Крым подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.

Стало известно от чего в 2020 году умерло больше всего крымчан. За 2020 год в Республике Крым родилось 18868 человек, умерли 30620 человек. При этом больше всего крымчан умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и болезней органов дыхания.