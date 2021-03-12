Когда в Крым придет долгожданное потепление

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В ближайшие выходные в Крым придет потепление.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В субботу пройдет теплый фронт. Облачно с прояснениями, думаю, обойдется без существенных осадков. Южный ветер 3-8 м/с. Ночью пока еще холодно 0…-5. Днем потеплеет до +4…+9 градусов», - сообщил он.

По словам Тишковца, в воскресенье на полуострове станет значительно теплее.

«В воскресенье повышение температуры продолжится, также будет сказываться влияние фронтальной системы. Небольшие дожди очагового характера могут брызнуть в ночное время. Под утро может быть 0…+5, а днем до +8…+13 градусов. Ветер при этом будет юго-восточный, не более 3-8 м/с», - уточнил собеседник.

Как сообщал Тишковец ранее, Крым оказался в «арктическом мешке». Из-за этого на протяжении всей уходящей недели температура воздуха была на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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