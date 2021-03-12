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Власть

Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу с апреля

08:59 пятница, 12 марта 2021
Ялта

Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри на Южном берегу Крыма возобновит работу с апреля.

Об этом сообщили в компании «Стартинвест», регулирующей работу канатной дороги.

С 15 февраля пассажирские перевозки на этой дороге приостановлены. На ней проводятся ежегодные плановые профилактические работы.

Нижняя станция посадки находится на Алупкинском шоссе в поселке Кореиз. Заканчивается дорога на вершине плато Ай-Петри на высоте 1 153 метра.

Время в пути составляет менее 15 минут.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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