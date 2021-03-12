Власть
Канатная дорога на Ай-Петри возобновит работу с апреля
Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри на Южном берегу Крыма возобновит работу с апреля.
Об этом сообщили в компании «Стартинвест», регулирующей работу канатной дороги.
С 15 февраля пассажирские перевозки на этой дороге приостановлены. На ней проводятся ежегодные плановые профилактические работы.
Нижняя станция посадки находится на Алупкинском шоссе в поселке Кореиз. Заканчивается дорога на вершине плато Ай-Петри на высоте 1 153 метра.
Время в пути составляет менее 15 минут.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе подвинут и поднимут Ялтинское кольцо. Через три месяца автомобилисты поедут по новой, временной дороге.
Крупнейшая российская авиакомпания повысила цены на билеты в Крым. 10 марта крупнейшая авиакомпания России повысила на 10% топливный сбор на рейсы внутри страны.
На аэродроме «Бельбек» под Севастополем строят новый диспетчерский пункт. На аэродроме «Бельбек» рядом с севастопольским поселком Любимовка ведется строительство нового здания контрольно-диспетчерского пункта (КДП).
В аэропорту Симферополь появились прямые рейсы еще из трех городов России. С конца мая в Симферополь можно будет добраться прямыми авиарейсами из Пензы, Белгорода и Курска.
В Крыму опять растет число новых заражений
За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Топ-чиновник в Крыму признался, что тоже матерится как Новосельская
Спиридонов встал на защиту министра культуры Крыма, которая выругалась матом в прямом эфире.
В Феодосии силовики оцепили здание мэрии
В Феодосии силовиками оцеплено здание городской администрации.
23 часа назад
Министр культуры Крыма рассказала, почему стала материться при Аксеновевидео
16 часов назад
В крымской заброшке найден труп подростка
18 часов назад
В Севастополе подвинут и поднимут Ялтинское кольцо
Через три месяца автомобилисты поедут по новой, временной дороге.