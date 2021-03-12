Какой сегодня праздник 12 марта

фото © pixabay.com

Сегодня, 12 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Масленица (тещины вечерки)

Пятый день Масленичной недели называли в народе Тещины вечерки. В среду, на Лакомки, зять приходил в гости к теще, а в пятницу теща наносила зятю ответный визит, да еще и родственников и подруг приводила.

Блины в этот день пек, конечно, не сам зять, а его жена — тещина дочь. Задачей зятя было продемонстрировать свое расположение к теще и ее близким. Однако теща должна была позаботиться о том, чтобы у ее зятя и дочери было все, что необходимо для приготовления блинов: накануне она приносила молодым кадушку, сковороду и половник, а тесть присылал гречневую крупу и масло.

Приходила теща не просто так, чтобы блинами полакомиться, а чтобы поучить дочь и зятя уму-разуму, дать им добрые напутствия и полезные советы, которые могли бы пригодиться молодым в их дальнейшей семейной жизни.

Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship)

12 марта отмечается памятная дата – Всемирный день против кибер-цензуры (World Day Against Cyber Censorship), учрежденная усилиями международных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».

Извечная проблема, связанная с представлениями о свободе распространения информации и любыми попытками ограничения этой свободы была и остается одним из острых вопросов современного общества и предметом спора, который, очевидно, уже сохранит за собой право быть «вечным».

Именно против подобного и выступили представители международной организации «Репортеры без границ», учредив 12 марта памятную дату Всемирный день против кибер-цензуры. Активисты организации подчеркивают, что тотальный мониторинг сетей привел к тому, что в тюрьмах оказались многие журналисты и активные пользователи интернета, открыто демонстрировавшие свое инакомыслие. Появилось даже понятие кибердиссидентства.

Прокоп Перезимний

В этот день вспоминают преподобного Прокопия Декаполита - исповедника, жившего в 8 веке.

Также сегодня, 12 марта, отмечают такие праздники:

- День работников уголовно-исполнительной системы России

- День компьютерного глюка

- Всемирный день ананаса

- День запрета на уныние

- День посадки цветов (National Plant a Flower Day) в США

- День посадки деревьев в Китае

- День запеченных морских гребешков (National Baked Scallops Day) в США

- День девочек-скаутов (National Girl Scout Day) в США

- День независимости Маврикия

- День молодежи Замбии

- День обновления в Габоне

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Прокопий, Геласий, Макар, Степан, Тит, Яков, Юлиан, Маркиан, Фалалей, Виктория.

Что происходило 12 марта в прошлые годы

1229 - окончания шестого крестового похода: согласно мирному договору между султаном Египта аль-Камило и императором Священной римской империи Фридрихом II Гогенштауфенов, Иерусалим, Назарет и Вифлеем передан крестоносцам в обмен на мир

1241 - монгольские войска во главе с ханом Субедеем штурмом овладели укрепленным Верецком перевалом в Карпатах

1365 - герцог Рудольф IV основал Венский университет

1496 - евреев выгнали из Сирии

1633 - польский король Владислав IV утвердил Петра Могилу митрополита Киевского и Галицкого

1812 - в венесуэльском городе Каракас произошло землетрясение, который уничтожил город и унес жизни 20 тысяч человек.

1913 - Канберра становится столицей Австралии

1917 - в Петербурге состоялась 20-тысячная украинская манифестация под национальными флагами

1917 - Февральская революция в Российской империи (23 февраля по старому стилю)

1922 - Чечня объявила независимость от России.

1928 - во время пленума ЦК КП (б) Лазарь Каганович объявил наркома образования Юрия Шумского лидером украинского буржуазного национализма.

1934 - в Эстонии произошел государственный переворот. Был наложен запрет на все политические партии, диктатором стал Константин Пятс.

1940 - закончилась советско-финская война. СССР не удалось сделать Финляндию советской республикой.

1947 - президент США Гарри Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу, согласно которой Турция и Греция получали срочную помощь («доктрина Трумэна»).

1999 - Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО

2004 - Указом председателя Госкомспорта России В. Фетисова киберспорт (то есть компьютерные игры) в России и впервые в мире стал официальным видом спорта.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 марта. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 11 марта. Сегодня, 11 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Азовском море появился неопознанный плавающий объект. Местные жители прислали в КерчьИНФО фото, на которых видно, как в Азовском море из воды выступает что-тою За кооперативом «Чайка» керчанин сфотографировал трубу, которая всплыла на поверхность моря.

Разыскиваются новогодние миллионеры «Русского лото» из Крыма. По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года в прямом эфире НТВ, в Крыму трое жителей выиграли по 1 миллиону рублей.

Какой сегодня праздник 10 марта. Сегодня, 10 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.