Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -1
море +9

Коронавирус в Крыму

Как коронавирус повлиял на психику крымчан

08:10 пятница, 12 марта 2021
Как коронавирус повлиял на психику крымчан

фото © Новости Крыма

Режим самоизоляции, который вводили в России и в Крыму почти год назад, существенно не повлиял на психику людей, так как в современном обществе о полной изоляции человека говорить трудно – свою роль играют телефон и интернет.

А вот неопределенность во многих сферах жизни, которую принесла с собой пандемия, многих крымчан повергла в уныние. Такое мнение сегодня на онлайн пресс-конференции выразил декан факультета психологии Таврической Академии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.

«Неопределенность действительно влияет на повышение тревожности, иногда это острые тревожные состояния. Совокупность глобальной неопределенности и очень четких определенностей относительно чего-то плохого создает достаточно тяжелый фон», — отметил психолог.

По его словам, серьезный отпечаток на психике оставляет и сама болезнь. Евгений Черный рассказал, что в октябре прошлого года сам переболел коронавирусом в тяжелой форме.

«Круглые сутки чувствовал себя на взводе. Конечно, это было связано еще и с лечением. Но такое состояние наблюдалось уже и после приема лекарств. Это хороший опыт. Если бы он еще так не влиял на здоровье, было бы вообще отлично», — подчеркнул Евгений Черный.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов объявил три религиозных праздника выходными днями в Крыму. Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил выходными праздничными днями в 2021 году Троицу, Ораза-байрам и Курбан-байрам.

Какой сегодня праздник 11 марта. Сегодня, 11 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Азовском море появился неопознанный плавающий объект. Местные жители прислали в КерчьИНФО фото, на которых видно, как в Азовском море из воды выступает что-тою За кооперативом «Чайка» керчанин сфотографировал трубу, которая всплыла на поверхность моря.

Разыскиваются новогодние миллионеры «Русского лото» из Крыма. По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года в прямом эфире НТВ, в Крыму трое жителей выиграли по 1 миллиону рублей.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опять растет число новых заражений

В Крыму опять растет число новых заражений

За 11 марта на территории Республики Крым подтверждено 62 новых случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
Топ-чиновник в Крыму признался, что тоже матерится как Новосельская

Топ-чиновник в Крыму признался, что тоже матерится как Новосельская

Спиридонов встал на защиту министра культуры Крыма, которая выругалась матом в прямом эфире.

Власть
В Севастополе подвинут и поднимут Ялтинское кольцо

В Севастополе подвинут и поднимут Ялтинское кольцо

Через три месяца автомобилисты поедут по новой, временной дороге.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации