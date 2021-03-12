Коронавирус в Крыму
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Как коронавирус повлиял на психику крымчан
фото © Новости Крыма
Режим самоизоляции, который вводили в России и в Крыму почти год назад, существенно не повлиял на психику людей, так как в современном обществе о полной изоляции человека говорить трудно – свою роль играют телефон и интернет.
А вот неопределенность во многих сферах жизни, которую принесла с собой пандемия, многих крымчан повергла в уныние. Такое мнение сегодня на онлайн пресс-конференции выразил декан факультета психологии Таврической Академии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный.
«Неопределенность действительно влияет на повышение тревожности, иногда это острые тревожные состояния. Совокупность глобальной неопределенности и очень четких определенностей относительно чего-то плохого создает достаточно тяжелый фон», — отметил психолог.
По его словам, серьезный отпечаток на психике оставляет и сама болезнь. Евгений Черный рассказал, что в октябре прошлого года сам переболел коронавирусом в тяжелой форме.
«Круглые сутки чувствовал себя на взводе. Конечно, это было связано еще и с лечением. Но такое состояние наблюдалось уже и после приема лекарств. Это хороший опыт. Если бы он еще так не влиял на здоровье, было бы вообще отлично», — подчеркнул Евгений Черный.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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