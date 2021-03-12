К лету Севастополю обещают «красивую благоустроенную набережную»

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Благоустройство набережной в Парке Победы планируют завершить к лету этого года.

Прежний подрядчик должен был закончить ее к концу 2020-го, но сорвал все сроки, и контракт с ним был разорван. Завершать работу, на которую правительство Москвы выделило 106 млн рублей, будет новая компания - севастопольское OOO «Тектум». Недавно этот подрядчик выполнил реконструкцию площади у Дворца культуры рыбаков.

Вчера с ходом работ знакомился губернатор Михаил Развожаев, которого сопровождали его заместитель по вопросам архитектуры Николай Гордюшин, директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов и глава Гагаринского района Алексей Ярусов.

Констатировав, что новый подрядчик работы начал, остановились на взаимоотношениях города с собственниками расположенных здесь заведений общепита и грядущем изменении транспортной схемы.

«Часть территории набережной находится в длительной аренде. Будем обсуждать с собственниками, как провести работы. Набережную мы соединим с основной аллеей парка Победы – это сердце Гагаринского района, знаковая и посещаемая территория, которая должна выглядеть достойно», – сказал губернатор.

Собственникам предстоит привести свои заведения к единому стилю. Как знают все, кто бывал на набережной, ее вид заставляет вспомнить неблагозвучное слово «шалманы».

Около 20 незаконно установленных объектов, по словам главы департамента Евгения Горлова, были демонтированы прежним подрядчиком.

«Сейчас территория полностью очищена, будем продолжать работу с нашими соседями, которые имеют ту или иную собственность, для того, чтобы иметь «чистое небо». Все свои линии электропередач слаботочные они должны опустить под землю», – сообщил Горлов телеканалу НТС.

Изменится и схема проезда по территории – хотя пока не вполне понятно, как именно.

«Когда набережная будет закончена, автомобильного проезда вдоль парка со стороны моря не будет. Надо будет думать, как организовать дорожное движение», – сказал Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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