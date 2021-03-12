Из Москвы в Крым начнут курсировать вагоны-автомобилевозы

Оператор железнодорожных перевозок в Крым запускает услугу по доставке поездом автомобилей и мотоциклов.

Вагоны-автомобилевозы начнут курсировать между Москвой и Симферополем с 16 марта, сообщила пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ).

«Преимущество перевозки транспорта в автовозе в том, что пассажиры не тратят силы на поездку на длительное расстояние. Владельцы смогут спокойно наслаждаться путешествием в любом поезде компании «Гранд Сервис Экспресс», пока автомобиль едет в пункт назначения. Вагон-автомобилевоз начнет курсировать в составе поезда № 91/92», – рассказал генеральный директор компании ГСЭ Александр Ганов.

Стоимость перевозки автотранспорта в автомобилевозах составит от 35 тысяч рублей, мототранспорта – от 15 тысяч рублей.

Заявку на перевозку авто- и мототранспорта уже можно оформить на официальном сайте компании-перевозчика.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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