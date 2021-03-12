Происшествия
Гигантские буквы на набережной Алушты едва не смыло в море волнами
фото © Алла Савина|Facebook
Коммунальные службы курортной Алушты установили поздравительную надпись «С праздником!» слишком близко к линии прибоя.
Разыгравшаяся стихия чуть не уничтожила украшение набережной.
«Отгуляли», — так подписала фото со стоящими вкривь и вкось буквами пользователь Facebook Алла Савина.
Ее шутку подписчики оценили по достоинству.
«Лучше бы поправили, чем фотографировали и в сеть выкладывали»,— прокомментировала ForPost происшествие глава администрации Алушты Галина Огнева.
Мэр также добавила, что из-за шквального ветра коммунальщикам пришлось срочно убирать все украшения курорта по случаю празднования 8 Марта.
Руководитель аппарата администрации Алушты Наталья Журба рассказала, что поскольку шторм на море не утихает второй день, надпись «С праздником!» на время убрана. Буквы вернут на место, как только наладится погода.
В тексте использованы материалы: Форпост
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