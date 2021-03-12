Гигантские буквы на набережной Алушты едва не смыло в море волнами

фото © Алла Савина|Facebook

Коммунальные службы курортной Алушты установили поздравительную надпись «С праздником!» слишком близко к линии прибоя.

Разыгравшаяся стихия чуть не уничтожила украшение набережной.

«Отгуляли», — так подписала фото со стоящими вкривь и вкось буквами пользователь Facebook Алла Савина.

Ее шутку подписчики оценили по достоинству.

«Лучше бы поправили, чем фотографировали и в сеть выкладывали»,— прокомментировала ForPost происшествие глава администрации Алушты Галина Огнева.

Мэр также добавила, что из-за шквального ветра коммунальщикам пришлось срочно убирать все украшения курорта по случаю празднования 8 Марта.

Руководитель аппарата администрации Алушты Наталья Журба рассказала, что поскольку шторм на море не утихает второй день, надпись «С праздником!» на время убрана. Буквы вернут на место, как только наладится погода.

В тексте использованы материалы: Форпост

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