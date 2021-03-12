Драка возле крымского МРЭО оказалась инсценировкой

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5 марта в крымском сегменте соцсетей появилось видео драки около здания симферопольского МРЭО.

Как оказалось, ролик — тщательно продуманная «театральная» постановка, пишет КП-Крым.

На кадрах, снятых на смартфон, видно, как двое мужчин ссорятся в очереди. Многие приняли происходящее за чистую монету. Видео тут же разлетелось по соцсетям, а пользователи стали писать, что стычки около ГИБДД происходят регулярно.

Однако сотрудники крымского МВД засомневались и решили проверить записи с камер наблюдения, расположенных на здании ГИБДД.

Оказалось, что некий мужчина в капюшоне с девяти утра стоял в толпе, чтобы зайти на территорию МРЭО. Но как только люди побежали внутрь — он продолжил спокойно стоять и снимать происходящее на телефон.

Вместе с тем другой мужчина подошел к помещению, занял удобное место подальше от входа и подготовил телефон к съемке. Затем на ровном месте между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Именно этот момент и зафиксировала камера смартфона. А участники «драки» мирно разошлись, так и не зайдя в здание МРЭО.

А вот парень, запечатлевший все на видео, зашел в помещение, но спустя непродолжительное время вышел. На запись камеры видеонаблюдения также попал момент, как он встречается с одним из зачинщиков конфликта и что-то задорно с ним обсуждает. В тот же день провокационные кадры появились в одном из популярных крымских пабликов.

Для чего мужчинам понадобился срежиссированный конфликт, пока неизвестно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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