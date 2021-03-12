Аксенов отменил разрешения на разработку двух карьеров

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил разрешения на разработку карьеров вблизи сел Скалистое и Трудолюбовка Бахчисарайского района, выданные в 2016 году ООО «Строй-Групп-Инвест» и ООО «Бахчисарайское карьерное производственное эксплуатационное предприятие «Агропромэнерго».

Соответствующие распоряжения опубликованы на портале крымского правительства.

В первом документе уточняется, что обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Групп-Инвест» было предоставлено право пользования участком недр местного значения и выдана лицензия на геологическое изучение и добычу полезных ископаемых на участке Сараманский в Симферопольском и Бахчисарайском районах. При этом предприятие уплатило в бюджет республики разовый платеж за пользование недрами, определенный по итогам проведения аукциона, в сумме 14,4 млн рублей.

«Администрация Скалистовского сельского поселения Бахчисарайского района обратилась в адрес министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по вопросу принятия мер по недопущению начала работ на Сараманском месторождении в связи с поступившими в обращениями граждан, – уточняется в тексте распоряжения –Данный карьер находится в непосредственной близости от сел Скалистое и Трудолюбовка Бахчисарайского района, а вопрос размещения и функционирования карьера на территории Скалистовского сельского поселения был принят без учета мнения жителей поселения».

Согласно данным, указанным во втором распоряжении главы РК, другой недропользователь – ООО «Бахчисарайское карьерное производственное эксплуатационное предприятие «Агропромэнерго» – в феврале 2016 года получил право пользования участком недр местного значения и лицензию на геологическое изучение и добычу полезных ископаемых на участке Скалистое в Бахчисарайском районе. Уточняется, что разовый платеж этого предприятия в бюджет республики составил 105,5 млн рублей. Однако проведение горных работ в этом карьере также не было согласовано с жителями сел Скалистое и Трудолюбовка, о чем поступили соответствующие обращения в Скалистовское сельское поселение Бахчисарайского района, а оттуда – в минприроды РК.

В результате глава Крыма подписал распоряжения об отмене приказов министерства экологии и природных ресурсов о предоставлении указанным предприятиям права пользования участками недр местного значения и оформлении лицензии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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