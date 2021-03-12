YouTube начал маркировать фильм с Путиным о Крыме как «оскорбительный»

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YouTube начал маркировать документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемое или оскорбительное» видео.

Об этом говорится на странице фильма.

«Участники сообщества YouTube обозначили это видео как неприемлемое или оскорбительное для некоторых аудиторий», – говорится на заставке фильма.

Для других пользователей отображена надпись, что видео содержит материалы, которые «могут напугать или шокировать».

При этом доступ к просмотру фильма не ограничили.

«Крым. Путь на Родину» – российский фильм 2015 года журналиста Андрея Кондрашова, повествующий о событиях февраля-марта 2014 года в Крыму.

В фильме было представлено большое интервью с президентом России Владимиром Путиным, который рассказал, как он в феврале-марте 2014 года лично отдавал распоряжения российским военным. Кроме того, в фильме были раскрыты подробности операции российских спецслужб по эвакуации с территории Украины президента-беглеца Виктора Януковича.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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